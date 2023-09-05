Строительство трехэтажного торгового центра завершается в ТиНАО

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В поселке Марьино поселения Филимонковского в ТиНАО завершается строительство трехэтажного торгового центра. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Здание торгового центра площадью 2,5 тысячи квадратных метров включает в себя три надземных и один подземный этаж. Разместив крупную торговую точку в шаговой доступности для жителей, мы не только повысим комфорт проживания в районе, но и создадим новые рабочие места", – цитирует его пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

ТЦ оснастят современными системами охраны и противопожарной безопасности. Его полностью адаптируют для маломобильных посетителей.

Арендаторов торговых площадей будут выбирать в соответствии с запросами местных жителей. Помимо прочего, в торговом центре разместятся предприятия общественного питания и сферы услуг.

Руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин, в свою очередь, подчеркнул, что Филимонковское является примером сбалансированной застройки. В поселении располагаются три жилых комплекса, вводятся в эксплуатацию социальные, культурные и торговые объекты, а также создаются рабочие места и повышается транспортная доступность.

"За последние два года здесь появились две магистральные автодороги, запущены новые маршруты общественного транспорта; рядом довольно скоро откроется станция метро Троицкой линии", – отметил он.

Жидкин обратил внимание, что с момента присоединения ТиНАО к Москве объем привлеченных инвестиций составил более 3 триллионов рублей. К 2035 году сумма может достигнуть 7 триллионов рублей.

Ранее сообщалось, что около станции второго московского центрального диаметра (МЦД-2) планируют построить бизнес-центр. 23-этажный объект возведут на участке площадью около 0,75 гектара. Станция метро "Дмитровская" Серпуховско-Тимирязевской линии находится в трех минутах ходьбы от будущего бизнес-центра.



Образовательный центр "Диалектика" открылся в ТиНАО