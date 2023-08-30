Инвесторам предложили открыть спортивный центр на 1-й Владимирской улице

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Инвестор сможет открыть спортивный центр в здании на 1-й Владимирской улице, которое в настоящее время выставили на торги. Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. Его слова приводятся на официальном сайте мэра Москвы.

"Предпринимателей приглашают к участию в открытом аукционе на право аренды трехэтажного здания площадью 7,4 тысячи квадратных метров. С победителем заключат договор на 25 лет, в течение которых он сможет оказывать спортивные, физкультурно-оздоровительные и иные услуги", – отметил он.

По его словам, речь идет об объекте, который находится по адресу 1-я Владимирская улица, дом 10б, строение 3. Для открытия спортивного комплекса это благоприятный район, там есть офисы, образовательные учреждения и жилая застройка, а также транспортная инфраструктура – недалеко расположены станции "Шоссе Энтузиастов" и "Перово" Калининской линии метро.

Желающие поучаствовать в торгах могут подать заявку до 25 сентября. Для этого необходимо иметь учетную запись на портале "Росэлторг" и усиленную квалифицированную электронную подпись. В рамках аукциона 28 сентября определят победителя и размер арендной платы.

Ранее заммэра Москвы Владимир Ефимов рассказал, что город реализовал на торгах более шести тысяч объектов с января по июнь этого года. Ими стали здания и помещения под бизнес, земельные участки, парковки и нестационарные торговые объекты.

Москвичи и предприниматели приобрели или арендовали 44 земельных участка, площадь которых составила более семи гектаров. Из них 37 лотов реализовали под индивидуальное строительство и семь – для коммерческого применения. На данных участках будет около 43 тысяч квадратных метров площадей и более 19 тысяч квадратных метров частной недвижимости.



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