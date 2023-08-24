Почти 900 гектаров земли передала Москва инвесторам в аренду за 7 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 2016 года Москва предоставила инвесторам порядка 900 гектаров земли в рамках механизма взаимодействия города и застройщиков. Благодаря этому в столице реализовываются масштабные инвестпроекты (МаИП). Об этом в рамках Московского урбанистического форума (МУФ) рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Реализация масштабных инвестпроектов позволяет создавать в Москве современную инфраструктуру и новые рабочие места. Значительная часть объектов, которая возводится в рамках МаИП, – это учреждения образования, спорткомплексы, медицинские центры и предприятия. С 2016 года город предоставил застройщикам около 900 гектаров земли для реализации 588 проектов", – отметил он.

По словам Ефимова, договор между городом и инвестором для дальнейшего строительства МаИП заключается на пять лет, в течение этого времени застройщики должны завершить строительство проекта и сдать его.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что с начала текущего года Москва заключила 39 договоров, столичные инвесторы арендовали 69,7 гектара земли, на которых в скором времени появятся 9 объектов образования для более чем 4 тысяч учеников и дошкольников.

Также инвесторы возведут 10 многофункциональных центров, спорткомплексов и новые производства, объекты транспортной и коммунальной инфраструктуры, добавил он.

Гаман подчеркнул, что Москва развивается с учетом комплексности и сбалансированности, в ней появляется все больше новых дорог, станций метрополитена, домов и многого другого. Создается специальная городская среда, ориентированная на граждан.

Ранее Ефимов сообщал, что в Южном Бутове появятся два цеха по производству мясной продукции в рамках реализации МаИП. По его словам, договор с инвестором заключили по ставке один рубль в год.

Площадь возводимых цехов составит 10 и 4,3 тысячи квадратных метров, на них начнут производить мясные полуфабрикаты. Это позволит создать в городе 350 новых рабочих мест, отметил он.



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