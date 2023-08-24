Договор о реорганизации участка бывшей промзоны Серп и Молот подписали на площадке МУФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Договор о реорганизации участка бывшей промзоны Серп и Молот подписали на площадке Московского урбанистического форума. Об этом рассказали в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Как отметил заммэра города Владимир Ефимов, реализовывать проект будет компания GloraX, которая была выбрана в рамках проведения торгов.

"Объем инвестиций в реорганизацию участка предварительно оценивается в 6 миллиардов рублей. По итогам реализации проекта будет создано свыше 1,5 тысячи новых рабочих мест", – уточнил он.

Кроме того, по его словам, в настоящее время на одном из участков бывшей промзоны уже начались работы. В ближайшие пять лет здесь построят свыше 114 тысяч "квадратов" жилья по программе реновации и объекты общественно-деловой застройки.

В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что новый договор о реорганизации еще одной территории заключили на четыре года. Планируется возвести более 60 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости. Речь идет о кафе, офисах, магазинах, а также о пространстве для организации ярмарок и деловых мероприятий, добавил он.

Вице-президент по развитию и GR GloraX Денис Лебедев обратил внимание, что район, где находится этот участок, уже активно развивается. Он подчеркнул, что в рамках проекта реорганизации будет создана комфортная среда с современным жильем, офисами и необходимой инфраструктурой.

Ранее стало известно, что современные кварталы построят на месте 28 участков бывших промзон по программе комплексного развития территорий. Всего инвесторы и городские операторы реализуют в столице 41 проект.

Площадь этих участков – 440 гектаров, уточнил Гаман. По его словам, на месте промзон запланировано возведение девяти миллионов квадратных метров недвижимости. В частности, свыше 4,5 миллиона "квадратов" жилья и почти столько же производственных и общественно-деловых объектов.



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