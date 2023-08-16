Два участка бывшей промзоны Прожектор в Перове реорганизуют по программе КРТ

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Территорию бывшей промзоны Прожектор, площадь которой составляет свыше 25 гектаров, реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ).

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что объем вложений в проект оценивается в 55 миллиардов рублей. По его словам, в новом городском квартале работу смогут найти свыше 1,7 тысячи человек.

На территории устаревших складских помещений и заброшенных зданий специалисты могут возвести жилые и общественно-деловые объекты. Площадь застройки составит больше 411 тысяч "квадратов".

Руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман, в свою очередь, отметил, что в рамках КРТ предусмотрено строительство 312 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации. Кроме того, по проекту могут возвести 99 тысяч "квадратов" общественно-деловых объектов.

"В частности, здесь планируется построить поликлинику на 350 посещений в смену, три детских сада для 825 воспитанников и две школы, которые смогут посещать более двух тысяч учеников. В рамках реализации проекта также появится торгово-развлекательный центр с физкультурно-оздоровительным комплексом общей площадью 20 тысяч квадратных метров", – поделился Гаман.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская добавила, что создание разной среды по проектам КРТ является одной из основных задач Москвы в реализации этой программы. После появления условий для жизни и труда возвращается активность в районы, которые пребывали в упадке, поделилась она.

Накануне Сергей Собянин рассказал, что сейчас инвесторы и городские операторы осуществляют в Москве 41 проект комплексного развития территорий, 23 из них – с садиками и школами. Мэр отметил, что больше всего учреждений образования построят на севере, северо-востоке и юго-западе Москвы.

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