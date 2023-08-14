Новостройку по программе реновации ввели в Люблине

Фото: Депстрой

В столичном районе Люблино ввели в эксплуатации дом цвета "какао с молоком", построенный по программе реновации. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"В районе Люблино на улице Краснодарская, владение 6, ввели в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации. Фасады здания выполнили в классической бело-бежевой гамме "какао с молоком", дополнительную динамику придают оконные профили желтого цвета", – цитирует его пресс-служба столичного Депстроя.

Пятисекционный дом переменной этажности построен в форме буквы "П". В нем расположилась 341 квартира, 46 из которых – однокомнатные, 218 – двухкомнатные и 77 – трехкомнатные. Еще три квартиры построили с учетом особенностей маломобильных горожан.

Первые этажи дома предусмотрены для работы объектов коммерческой инфраструктуры: офисов, кафе, ресторанов, магазинов и других. В вестибюле здания для жильцов оборудована колясочная, зона с почтовыми ящиками и другие пространства.

Прилегающую к новостройке территорию благоустроили в соответствии со стандартами программы реновации. Там высадили деревья и кустарники, а также обустроили детскую и спортивную площадки.

Ранее в Люблине в рамках реализации программы реновации снесли седьмой пятиэтажный дом. Проживавшие в доме москвичи переехали в новостройки на Люблинской улице. В дальнейшем на месте демонтированной пятиэтажки построят новый дом.



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