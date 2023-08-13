Собянин рассказал о программе реновации на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Специалисты возвели 24 новостройки в рамках программы реновации на юге Москвы, еще 31 дом сейчас строят и проектируют. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Мэр напомнил, что в Южном округе Москвы в программу реновации включены 378 домов.



"Первый этап программы в округе выполнен больше чем на 60%. В районах Бирюлево Западное и Чертаново Южное – полностью завершен. Порядка 1 500 человек заключили договоры на новые квартиры в этих районах", – поделился градоначальник.

По его словам, порядка 10 900 жителей южного округа сейчас находятся в процессе переселения. Из них свыше 10 тысяч уже владеют новыми квартирами, а остальные – смотрят предложенные варианты и оформляют документы.

Ранее Собянин рассказал, что по программе реновации в ЮЗАО Москвы готовы 33 дома. Сейчас происходит заселение уже в 32 из них. Вместе с этим он добавил, что в последнюю новостройку в скором времени начнут переселяться около 200 жителей.

Более 35 тыс семей воспользовались программой реновации с начала ее работы