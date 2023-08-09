Заселение новостройки на 341 квартиру в Люблино по реновации начнется до конца года

Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы

До конца года начнется заселение новостройки на 341 квартиру, возведенной в Люблине в рамках программы реновации, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Новый жилой расположен по адресу Краснодарская улица, дом 6. Это 11-я новостройка по программе реновации в районе Люблино. В нее переедут более 550 жителей района.

Глава ведомства Сергей Левкин уточнил, что в доме расположено 46 однокомнатных, 218 двухкомнатных и 77 трехкомнатных квартир. Одна однокомнатная и две двухкомнатные квартиры адаптированы для нужд маломобильных граждан.

Также в доме подземный паркинг на 178 машиномест. Возле здания выполнено качественное благоустройство и комплексное озеленение территории. Во дворах обустроены спортивная и детская площадки, а также созданы условия для отдыха жителей.

Левкин добавил, что новостройка располагается в квартале с развитой социально-бытовой инфраструктурой. Там есть несколько школ, множество магазинов, остановка общественного транспорта. Ближайшая станция метро – "Люблино" и одноименная платформа МЦД-2.

На сегодняшний день в Люблине уже передали под заселение 10 новостроек. Помимо введенных в эксплуатацию, строится еще семь новых домов. В районе расселение коснулось 32 домов, из которых 15 полностью отселили, чемь из них – уже снесли. Всего в этом районе предстоит расселить 152 дома старого жилого фонда, современное жилье получат почти 30 тысяч жителей.

Ранее в Люблине в рамках реализации программы реновации снесли седьмой пятиэтажный дом. Проживавшие в доме москвичи переехали в новостройки на Люблинской улице. В дальнейшем на месте демонтированной пятиэтажки построят новый дом.



Квартиры по реновации получат почти пять тысяч жителей центра Москвы