С начала программы реновации москвичи приобрели в новостройках более 5,6 тыс машино-мест

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С начала реализации программы реновации в Москве ее участники приобрели в новостройках свыше 5,6 тысячи машино-мест. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

"Жителям расселяемых домов предоставляется приоритетное право на покупку машиномест в новостройках реновации со скидкой 40%. На каждую квартиру можно приобрести до двух машино-мест со скидкой", – напомнил глава ведомства Сергей Левкин.

Только с начала текущего года москвичи приобрели по программе реновации на подземных парковках в новостройках около 1,4 тысячи мест. Левкин отметил, что парковочные места предусматриваются во всех домах реновации.

В свою очередь, член общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации Валерий Теличенко уточнил, что такие машино-места могут приобрести как собственники жилья, так и те, кто живет в квартирах по договорам социального найма.

Также Теличенко напомнил, что приобрести машино-место можно в течение 12 месяцев с момента заключения договора на квартирую. При этом в случае высокого спроса на парковочные места их продажа осуществляется в режиме аукциона.

Ранее стало известно, что на 5-й Кожуховской улице в Москве на месте снесенного незаконного строения обустроят парковку. Она будет рассчитана на шесть машино-мест.

