Парковку возведут на месте самостроя на 5-й Кожуховской улице в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Незаконное строение ликвидировали на 5-й Кожуховской улице в Москве. Вместо него возведут парковку, сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на начальника Госинспекции по недвижимости Ивана Боброва.

Ликвидированный самострой представлял собой одноэтажное кирпичное строение площадью 45,5 квадратного метра. Здание располагалось рядом с владением 21 на 5-й Кожуховской улице.

"Постройка находилась во дворе жилых многоквартирных домов на необремененном земельно-правовыми отношениями участке – фактически на территории общего пользования. Специалисты ведомства установили, что строение на государственный кадастровый и технический учеты не поставлено, право собственности на него не зарегистрировано", – заявил Бобров.

По его словам, таким образом был выявлен факт "нецелевого использования земельного участка".

К настоящему моменту строение демонтировали. Уже к августу на его месте обустроят шесть парковочных мест.

Ранее сообщалось, что за 12 лет в Москве освободили от самостроя 8,5 миллиона квадратных метров территории. При этом с 2019 года специалисты контрольного ведомства провели более 62 тысяч мероприятий по информированию населения.

Как заявил заммэра Владимир Ефимов, всего ликвидировали свыше 17,6 тысячи незаконных построек. Их общее число достигает 24 тысяч.

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