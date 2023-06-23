Почти 8,5 млн кв м территории Москвы освободили от самостроя за 12 лет

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Более 17,6 тысячи объектов самовольного строительства ликвидировали в Москве с 2011 года, освободили почти 8,5 миллиона квадратных метров территории. Об этом сообщает заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"За 12 лет на территории Москвы специалисты Госинспекции по недвижимости выявили почти 24 тысячи самостроев общей площадью более 11,5 миллиона квадратных метров. Уже ликвидировано свыше 17,6 тысячи незаконных построек. По результатам такой работы освобождено почти 8,5 миллиона квадратных метров территории – ее приводят в порядок, благоустраивают и создают новые общественные пространства", – сказал Ефимов.

В частности, в районе Чертаново Северное была обустроена зона для прогулок и отдыха с фестивальной площадкой "Московские сезоны". Кроме того, по адресу Сумской проезд, владение 2Б демонтировали незаконно располагавшийся торговый центр. Теперь там установили павильон, где продают свежие фермерские продукты.

В Таганском районе построили бесплатную автостоянку рядом с жилыми домами, а на улице Амундсена 14А засеяли газон, резюмировал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Отмечается, что специалисты контрольного ведомства провели более 62 тысяч мероприятий по информированию населения с 2019 года.

Ранее сообщалось, что за первый квартал 2023 года в Москве ликвидировали 840 объектов самовольного строительства. Как подчеркнул Бобров, самострой ухудшает облик города.

По словам Боброва, системная работа по демонтажу незаконных строений направлена в первую очередь на предотвращение потенциальных угроз, связанных с нарушениями при строительстве.

Собянин: Москва продолжит работу по выявлению и ликвидации самовольных построек