Незаконное здание с пристройкой демонтируют в Можайском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Арбитражный суд Москвы признал самостроем здание и некапитальную пристройку к нему на улице Говорова в Можайском районе. Об этом сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

"Арбитражный суд города Москвы рассмотрел иск департамента городского имущества и постановил демонтировать здание и пристройку к нему суммарной площадью свыше 770 квадратных метров в Можайском районе по адресу: улица Говорова, дом 18", – приводят его слова на портале мэра и правительства Москвы.

По информации суда, предприниматель разместил объект на собственном участке без оформления необходимых документов. В дальнейшем площадь использовалась в коммерческих целях: в разное время там размещались точки общественного питания и торговли.

По решению суда владелец должен демонтировать постройку в течение месяца. Игнорирование требований суда послужит для ликвидации постройки городом.

Ликвидация объектов самостроя происходит по причинам того, что здания часто портят облик города, а также представляют угрозу для жизни москвичей, поскольку возводятся без надзора специалистов и оформления соответствующих документов.

До этого на востоке Москвы от самостроя освободили участок площадью более шести тысяч квадратных метров. Арендатор незаконно построил там девять строений общей площадью более 1,5 тысячи квадратных метров, тем самым нарушив условия договора. Сейчас участок используется без нарушений.

Более 2,7 тысячи объектов самостроя ликвидировали в Москве в 2022 году

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