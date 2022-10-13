В Москве от самостроя освободили 5,8 га общественного пространства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За девять месяцев 2022 года Госинспекция по недвижимости демонтировала в Москве почти 2 тысячи самостроев, рассказал руководитель инспекции Иван Бобров.

"Мы выявляем незаконные постройки, ведем профилактическую работу и пресекаем самострой на начальном этапе. С начала года специалисты нашего ведомства выявили 2 898 объектов самовольного строительства площадью 1 062 тысячи квадратных метров. На начальном этапе было пресечено свыше 50 фактов возведения самостроя. За девять месяцев мы ликвидировали 1 931 незаконную постройку, при этом более половины из них были демонтированы собственниками добровольно", – заявил Бобров.

Сообщается, что порядка 45% среди объектов самовольного строительства составляют отдельные здания и строения. Также высока доля пристроек, надстроек и мансард – 35%. Еще 20% относятся к незаконным конструкциям. Самострой чаще всего выявляют у магазинов, складов и производственных объектов.

Глава столичной Госинспекции по недвижимости уточнил, что по итогам работы в городе освобождено 5,8 гектара территорий общего пользования. Бобров подчеркнул, что с бизнесом и частными лицами проводят профилактическую работу, чтобы не допускать правонарушений в имущественно-земельной сфере и повысить правовую грамотность населения.

По состоянию на июль 2022 года жители Москвы 5 715 раз воспользовались чат-ботом "Самострой.net", который позволяет проверить законность возведения того или иного объекта недвижимости. С помощью этой услуги был выявлен 441 самострой.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!