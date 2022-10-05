На Мясницкой улице пресекли возведение незаконной пристройки к старинному зданию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На Мясницкой улице в Москве пресекли возведение незаконной пристройки к зданию 1914 года. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

"Одноэтажные капитальные пристройки к зданию в историческом центре Москвы возводились самовольно и без разрешительной документации. Земельный участок для строительства или реконструкции не предоставлялся, разрешение на возведение пристроек не выдавалось", – рассказал начальник столичной Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Речь идет о доходном доме Серафимы Давыдовой, который считается памятником архитектуры. Он расположен по адресу Мясницкая улица, дом 13, строение 2. Отмечается, что здание находится в охраняемой зоне объектов культурного наследия № 50.

После вмешательства властей собственник здания прекратил строительство и привел соответствующую территорию к прежнему виду.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии текущего года в Москве демонтировали 753 незаконно построенных объекта. Всего же было выявлено 1,5 тысячи объектов самовольного строительства общей площадью 450 тысяч квадратных метров.



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