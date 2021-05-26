В Подмосковье снесли аварийный дом 1918 года постройки

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В подмосковной Кашире снесли ветхий многоквартирный дом 1918 года постройки. Об этом сообщает "Агентство "Москва".

Дом находился на Пролетарской улице. Аварийным здание признали в 2014 году. В нем проживали 28 человек, их расселили в рамках соответствующей госпрограммы Московской области.

Отмечается, что в ближайшее время на освободившемся участке могут построить сквер.

Ранее сообщалось, что в Левобережном районе Москвы демонтировали незаконно возведенную пристройку к зданию.