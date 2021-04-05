Незаконную пристройку демонтировали на севере Москвы

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В Левобережном районе Москвы демонтировали незаконно возведенную пристройку к зданию. Об этом сообщили в пресс-службе Госинспекции по недвижимости.

Уточняется, что пристройка располагалась по адресу улица Правобережная, дом 6А, строение 5.

"Владелец демонтировал незаконную пристройку добровольно", – говорится в сообщении.

Известно, что на территории, предназначенной для эксплуатации многофункционального культурно-оздоровительного и досугового центра, находится здание площадью порядка 703 квадратных метров. К нему незаконно возвели пристройку, которую в дальнейшем не поставили на технический и кадастровый учеты.

По словам начальника Госинспекции по недвижимости Владислава Овчинского, договором аренды строительство других объектов на этой территории или реконструкция не предусмотрены.

Ранее сообщалось, что самострой снесли в районе Филевский парк. На земельном участке находилось одноэтажное строение, не поставленное на кадастровый учет.