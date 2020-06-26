В Свиблове ликвидировали незаконную автостоянку

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Незаконная автостоянка ликвидирована в столичном районе Свиблово. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Госинспекции по недвижимости столицы.

Незаконная парковка располагалась по адресу: Лазоревый проезд, владение 18. При этом город не предоставлял для организации стоянки никаких разрешительных документов.

"Таким образом, был осуществлен самозахват территории", – заявил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Известно, что стоянка была развернута на площади в 1,2 тысячи квадратных метров. Территорию незаконно оградили металлическим забором. Дополнительно также были установлены будка охраны и гаражные боксы.

"На заседании Окружной комиссии по пресечению самовольного строительства на территории (СВАО) Москвы принято решение о демонтаже незаконно установленных объектов", – подытожили в пресс-службе.

Ранее в центре Москвы демонтировали незаконно возведенную автомойку. До этого на месте самостроя располагалось одноэтажное строение 1975 года постройки.