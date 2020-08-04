Демонтаж 30 самостроев провели на Пятницком шоссе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

30 самостроев было демонтировано на Пятницком шоссе, сообщает пресс-служба Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

Незаконные постройки были выявлены в ходе мониторинга Северо-Западного административного округа. Общая площадь снесенных самостроев составила 700 квадратных метров.

"На обследованный участок общей площадью 7,5 тысячи квадратных метров земельные отношения не оформлялись, а обнаруженные на нем строения возведены без разрешения на строительство", – сообщили в Госинспекции.

По словам главы ведомства Владислава Овчинского, самострои содержались без соблюдения санитарных норм. Кроме того, они несли потенциальную угрозу жизни и здоровью их пользователей.

Он добавил, что демонтаж самостроев был актуальным в связи с наличием большого жилого массива поблизости. Сообщается, что территория, на которой располагались незаконные постройки, в настоящий момент приведена в порядок.

Ранее в Нижегородском районе снесли самострой общей площадью 600 квадратных метров. Постройка, использовавшаяся как склад и располагавшаяся рядом с объектом капитального строительства, не была поставлена на учет.