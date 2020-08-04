Демонтаж 30 самостроев провели на Пятницком шоссе

Фото: портал мэра и правительства Москвы
30 самостроев было демонтировано на Пятницком шоссе, сообщает пресс-служба Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.
Незаконные постройки были выявлены в ходе мониторинга Северо-Западного административного округа. Общая площадь снесенных самостроев составила 700 квадратных метров.
"На обследованный участок общей площадью 7,5 тысячи квадратных метров земельные отношения не оформлялись, а обнаруженные на нем строения возведены без разрешения на строительство", – сообщили в Госинспекции.
По словам главы ведомства Владислава Овчинского, самострои содержались без соблюдения санитарных норм. Кроме того, они несли потенциальную угрозу жизни и здоровью их пользователей.
Он добавил, что демонтаж самостроев был актуальным в связи с наличием большого жилого массива поблизости. Сообщается, что территория, на которой располагались незаконные постройки, в настоящий момент приведена в порядок.
Ранее в Нижегородском районе снесли самострой общей площадью 600 квадратных метров. Постройка, использовавшаяся как склад и располагавшаяся рядом с объектом капитального строительства, не была поставлена на учет.
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