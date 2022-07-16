Свыше 5,7 тыс раз москвичи воспользовались чат-ботом "Самострой.net"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жители столицы 5 715 раз воспользовались чат-ботом "Самострой.net", который позволяет проверить объект недвижимости и узнать, законна ли эта постройка. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы.

"С его помощью проверяли интересующие земельные участки и объекты капитального строительства. В результате удалось подтвердить 441 незаконный объект", – приводятся в сообщении слова начальника ведомства Ивана Боброва.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что за десять лет реализации программы ликвидации самостроя в Москве снесли незаконные постройки суммарной площадью в 22 стадиона "Лужники". Как отметил мэр, подобные объекты не только портили облик города, но и создавали риски для жизней москвичей. Сегодня на их месте появляются зоны отдыха, детские и фестивальные площадки.

