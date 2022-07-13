Эксперт Евгения Муринец поддержала работу московских властей по борьбе с самостроем

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Самовольные постройки опасны для граждан и оказывают негативное влияние на городскую среду, поэтому борьбу с самостроем необходимо продолжать, заявила директор Urban Policy Institute, преподаватель РАНХиГС по направлению "Стратегическое управление городом и урбанистика", член экспертного совета Агентства стратегических инициатив, член экспертного совета Минстроя РФ Евгения Муринец.

Она отметила, что незаконные постройки являются проблемой с архитектурно-градостроительной точки зрения. По мнению эксперта, такие здания неэстетичны и их возводят из стройматериалов невысокого качества. Также самострой препятствует развитию города.

"Властям, у которых есть планы на развитие самовольно занятых территорий, приходится тратить время на устранение самостроя, в то время как бюджет недополучает средства из-за неэффективного использования участка на время судов", – пояснила Муринец.

По ее словам, с учетом динамики цен на строительство и стройматериалы в последние годы такие издержки города или потенциального застройщика могут составить до трети и более стоимости реализации.

В качестве примера Муринец указала самовольные пристройки к существующим многоквартирным домам и объектам культурного наследия.

В свою очередь, заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что на сегодняшний день до 80% незаконных строений выявляют с помощью беспилотников и инновационных технологий.

"В течение этого года порядка 30 квадрокоптеров госинспекции по недвижимости продолжат регулярно совершать облеты над территорией Москвы и предоставлять сведения о наличии признаков нарушений", – уточнил Ефимов.

Ранее Сергей Собянин поручил продолжить мониторинг самовольных строений и их оперативную ликвидацию в столице.

Так, в городе с 2011 по 2017 год была ликвидирована значительная часть незаконных построек. На сегодняшний день ситуация с самостроем находится на постоянном контроле. Незаконные объекты оперативно демонтируют.

Порядка 4,9 миллиона квадратных метров самостроя уже ликвидировали. Около половины из них собственники снесли добровольно. Более 900 незаконных построек привели в соответствие с градостроительными нормами и оформили на них необходимые документы.

На освобожденных от незаконных построек территориях возводят новые общественные пространства с зонами отдыха, площадками для детей и занятий спортом.

