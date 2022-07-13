Собянин: в Москве с 2011 года выявлено 34 тыс объектов самовольного строительства

11:03
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Сергей Собянин поручил продолжить мониторинг самовольных строений и их оперативную ликвидацию в столице.
Самовольные постройки портят архитектурный облик города и могут быть опасны для жителей столицы, поскольку их возводили без необходимых документов, строительных норм и правил, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Так, в городе с 2011 по 2017 год была ликвидирована значительная часть незаконных построек. На сегодняшний день ситуация с самостроем находится на постоянном контроле. Незаконные объекты оперативно демонтируют.
Уточняется, что специалисты борются с самостроем с помощью высокотехнологичных инструментов и методов контроля. Так, применяются квадрокоптеры и искусственный интеллект. Также в Москве до 80% увеличилась доля незаконных объектов, которые обнаружили дистанционно. В этом случае инспектору даже не потребовалось их посещать.
"С 2011 года сотрудники Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы выявили 34 тысячи незаконных построек – отдельно стоящих зданий и сооружений или пристроек к ним. Их общая площадь составила около 10 миллионов квадратных метров", – говорится в сообщении.
Порядка 4,9 миллиона квадратных метров самостроя уже ликвидировали. Около половины из них собственники снесли добровольно. Более 900 незаконных построек привели в соответствие с градостроительными нормами и оформили на них необходимые документы.
На освобожденных от незаконных построек территориях возводят новые общественные пространства с зонами отдыха, площадками для детей и занятий спортом.
Ранее сообщалось, что в Западном административном округе обнаружили незаконно возведенные объекты общей площадью 469 квадратных метров. Данные постройки были демонтированы.
Объекты не стояли на государственном кадастровом и техническом учете, при этом разрешительной документации на строительство не было предоставлено. Кроме того, для таких построек не оформили имущественные права.
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