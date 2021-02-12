Восемь незаконно возведенных построек демонтировали на западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Западном административном округе обнаружили незаконно возведенные объекты общей площадью 469 квадратных метров. Данные постройки были демонтированы, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

По информации Госинспекции по недвижимости, земельный участок общей площадью восемь тысяч квадратных метров находился по адресу улица Центральная, рядом с владением 21Б, строением 1. По этому адресу выявлены семь одноэтажных и одно двухэтажное нежилое строение. Названные объекты не стояли на государственном кадастровом и техническом учете, при этом разрешительной документации на строительство не было предоставлено.

Кроме того, для таких построек не оформили имущественные права.

"Строения были самовольно возведены неустановленными лицами и использовались под хозяйственные и складские цели", – уточнил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Ранее в столичной Госинспекции по недвижимости рассказали о борьбе с самостроем. На пресс-конференции по итогам 2020 года руководитель ведомства рассказал, как поступали с нарушителями и что будет с нелегальными постройками.