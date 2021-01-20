Незаконно возведенные склады демонтировали в Замоскворечье

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Незаконно возведенные склады демонтировали в столичном районе Замоскворечье. Об этом информирует пресс-служба Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

По данным ведомства, площадь незаконных строений составляла 150 квадратных метров.

"На земельном участке площадью 334 квадратных метра по адресу: улица Дубининская, владение 43, огороженном бетонным забором, незаконно располагались складские строения", – передает Агентство "Москва" сообщение ведомства.

В инспекции заявили, что указанный участок был предоставлен юридическому лицу по договору аренды. По документам на территории должен был разместиться городок строителей для возведения административного здания. По факту участок оказался заброшен, а строительные работы не проводились.

В данный момент договор аренды расторгнут. Склады были демонтированы.

"Вопрос благоустройства освобожденной территории будет рассмотрен префектурой Центрального административного округа города Москвы при дальнейшем формировании планов по благоустройству района Замоскворечье", – уточнил начальник Госинспекции по недвижимости Москвы Владислав Овчинский.

Ранее самострой площадью более 700 метров ликвидировали в Печатниках. Незаконное строение находилось по адресу: улица Южнопортовая, владение 21.