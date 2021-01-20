Незаконно возведенные склады демонтировали в Замоскворечье

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Фото: Москва 24/Александр Авилов
Незаконно возведенные склады демонтировали в столичном районе Замоскворечье. Об этом информирует пресс-служба Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.
По данным ведомства, площадь незаконных строений составляла 150 квадратных метров.
"На земельном участке площадью 334 квадратных метра по адресу: улица Дубининская, владение 43, огороженном бетонным забором, незаконно располагались складские строения", – передает Агентство "Москва" сообщение ведомства.
В инспекции заявили, что указанный участок был предоставлен юридическому лицу по договору аренды. По документам на территории должен был разместиться городок строителей для возведения административного здания. По факту участок оказался заброшен, а строительные работы не проводились.
В данный момент договор аренды расторгнут. Склады были демонтированы.
"Вопрос благоустройства освобожденной территории будет рассмотрен префектурой Центрального административного округа города Москвы при дальнейшем формировании планов по благоустройству района Замоскворечье", – уточнил начальник Госинспекции по недвижимости Москвы Владислав Овчинский.
Ранее самострой площадью более 700 метров ликвидировали в Печатниках. Незаконное строение находилось по адресу: улица Южнопортовая, владение 21.
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