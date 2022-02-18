Ефимов: почти 5 тыс раз москвичи воспользовались чат-ботом "Самострой.net"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Москвичи почти 5 тысяч раз воспользовались чат-ботом "Самострой.net", который был запущен летом 2021 года. Об этом сообщается на сайте комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

Данный сервис помогает горожанам узнать о наличии нарушений, связанных с самовольным строительством.

"Сервис доказал свою востребованность: за семь месяцев поступило 4 тысячи 881 обращение – это порядка 30 заявок в день. В 372 случаях пользователи получили подтверждение о самострое", – рассказал заммэра Москвы Владимир Ефимов.

В совокупности в 2021 году в столице демонтировали более двух тысяч объектов самовольного строительства, уточнил представитель мэрии.

Начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский также напомнил о проекте "Свободный доступ". Благодаря нему жители районов столицы могут напрямую сообщить инспектору о незаконных автостоянках, ограждениях или фактах самозахвата земель.

По словам Овчинского, с 2020 года было получено 500 обращений по данной программе. В 2021 году официально подтвердили более 100 нарушений, большую часть которых уже устранили.

О законности возводимых в том или ином районе Москвы построек также можно узнать посредством "Комиссионного контроля". Этот сервис позволяет оперативно собрать контрольную комиссию, которая проведет обследование объекта совместно с жителями.

В конце января стало известно, что Госинспекция по недвижимости Москвы проверит 600 зданий с апартаментами. Специалисты оценят законность строительства данных объектов.

На тот момент глава ведомства Владислав Овчинский указал на 25 признаков нарушений после проверки 200 объектов. Они были преимущественно связаны с несоответствием фактического использования земельного участка виду его разрешенного использования.