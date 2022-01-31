Госинспекция по недвижимости Москвы проверит 600 зданий с апартаментами

09:24
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Государственная инспекция по недвижимости организовала проверку около 600 зданий с апартаментами на законность их строительства в Москве, сообщает РБК со ссылкой на начальника контрольного ведомства Владислава Овчинского.
По его словам, на сегодняшний день было проверено около 200 объектов и выявлено лишь 25 признаков нарушений.
"Как правило, это несоответствие фактического использования земельного участка виду его разрешенного использования, несоблюдение требований и ограничений, связанных с реконструкцией и строительством", – пояснил эксперт.
Он подчеркнул, что такие проверки проводятся удаленно: анализируются сведения информационных сервисов и проработок информации аэрофотосъемки и ортофотопланов.
Кроме того, проверки направлены и на профилактику правонарушений, так как многие недобросовестные землепользователи нарушают условия договора аренды и самостоятельно строят апартаменты, уточнил Овчинский.
"Далее нежилые помещения реализуются, в результате добросовестные граждане, приобретая недвижимость в самострое, становятся заложниками ситуации. Поэтому задача контрольного ведомства – исключить подобные факты и предупредить нарушения на начальном этапе", – объяснил Овчинский.
В ведомстве отметили, что при выявлении незаконных строений девелоперу грозит административная ответственность за нарушение требований и ограничений по использованию земельного участка. Если будут установлены признаки, указанные в статье 222 ГК, данное здание может быть признано самовольной постройкой.
Застройщик в качестве юридического лица может быть оштрафован от 1,5 до 2% кадастровой стоимости земельного участка. Штраф для собственника будет составлять от 1,5 до 2 тысяч рублей – на физлицо и от 200 до 400 тысяч рублей – на юрлиц.
Ранее сообщалось, что в Западном административном округе обнаружили незаконно возведенные объекты общей площадью 469 квадратных метров. Данные постройки были демонтированы.
Объекты не стояли на государственном кадастровом и техническом учете, при этом разрешительной документации на строительство не было предоставлено. Кроме того, для таких построек не оформили имущественные права.
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