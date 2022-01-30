Несколько незаконных складских и торговых построек ликвидированы в Люблине

Фото: пресс-служба Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы
В Люблине демонтировали несколько незаконно возведенных складских и торговых построек. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы
"По требованию Госинспекции по недвижимости ликвидированы нелегальные складские и торговые постройки на юго-востоке Москвы", – говорится в сообщении.
Факт незаконного использования земельного участка и самострой на нем по улице Ставропольская, владение 84 удалось обнаружить с помощью квадрокоптеров.
На территории площадью более 4 тысяч квадратных метров без разрешительных документов возвели сразу несколько сооружений.
"Участок использовался в коммерческих целях неправомерно, на территории осуществлялась продажа теплиц и парников, складировались товары для сада и огорода. Территория в аренду не предоставлялась, плата за пользование землей не вносилась", – сказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.
Он отметил, что на основании этого и были приняты меры по демонтажу незаконных объектов.
Ранее сообщалось, что с начала реализации программы реновации в Москве демонтировали 81 дом. По словам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики Андрея Бочкарева, в Западном административном округе снесли 19 домов, на юго-западе и в ТиНАО – 18 и 15 соответственно.
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