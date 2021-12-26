70 домов демонтировали в столице по программе реновации

Фото: Москва 24/Александр Авилов
В столице демонтировали уже 70 жилых домов в рамках программы реновации жилищного фонда, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
После сноса домов высвобожденные территории используют под строительство новых домов или необходимой инфраструктуры.
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что дома разобрали по технологии умного сноса.
Больше всего зданий с начала реализации программы снесли на западе столицы, на юго-западе и в ТиНАО – 19, 17 и 11 домов соответственно.
В ходе ежегодного отчета в Мосгордуме Сергей Собянин заявил, что по итогам 2021 года в городе будет завершено строительство более 7 миллионов квадратных метров жилья. Градоначальник подчеркнул, что речь идет о рекорде в истории Москвы.
Собянин включил в программу реновации первую стартовую площадку в Алтуфьевском районе Москвы. Она расположится по адресу Алтуфьевское шоссе, владения 51 и 53. Строительство новых домов позволит расселить 2,7 тысячи жильцов 15 старых зданий района.
8,5 тыс семей получили ключи от нового жилья по программе реновации в Москве
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: