Более 7 млн квадратных метров жилья построят в Москве по итогам 2021 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 7 миллионов квадратных метров жилья построят в Москве по итогам 2021 года. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета в Московской городской думе.

"Это в два раза больше, чем, скажем, в 2014, 2015, 2012 году. Это рекорд за всю историю города. <...> В результате увеличения жилищного строительства квартиры в Москве станут более доступными для жителей города", – отметил мэр столицы.

По словам Собянина, рост объема ввода жилья обеспечивается за счет реализации программы реновации, а также комплексного освоения территорий и федеральных программ льготного ипотечного кредитования.

Ранее сообщалось, что в Москве с начала действия программы реновации переехали в новостройки или готовятся к этому жители 401 дома. На данный момент 66 старых зданий демонтированы по технологии умного сноса.

