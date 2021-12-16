Десять домов ввели в эксплуатацию в рамках программы реновации в САО с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С начала 2021 года в Северном административном округе (САО) Москвы сдали в эксплуатацию 10 жилых домов, построенных в рамках программы реновации, рассказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов, слова которого приводятся на портале мэра и правительства Москвы.

"Северный административный округ является одним из лидеров по вводу в эксплуатацию жилых домов для расселения по программе реновации. С начала ее реализации в округе ввели в эксплуатацию 23 жилых дома, в том числе 10 объектов в этом году", – сказал Загрутдинов.

Он уточнил, что в стадии проектирования и строительства в САО находятся еще 43 объекта. По данным мэрии, всего на севере Москвы планируется расселить 39 старых домов.

"Жители девяти домов уже переехали в новые квартиры, а под заселение переданы 20 новостроек", – говорится в сообщении.

Отмечается, что москвичи могут пользоваться бесплатными сервисами на ресурсе "Помощь при переезде в рамках программы реновации". В частности, им доступны персонализированные инструкции, транспортные услуги и помощь грузчиков. В САО этими сервисами при переезде воспользовались уже 1,7 тысячи семей.

Ранее Сергей Собянин включил в программу реновации первую стартовую площадку в Алтуфьевском районе Москвы. Она расположится по адресу Алтуфьевское шоссе, владения 51 и 53. Строительство там новых домов позволит расселить 2,7 тысячи жильцов 15 старых зданий района.

