Дом по программе реновации построят в Головинском районе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Жилой дом на 134 квартиры построят в рамках программы реновации в Головинском районе на севере Москвы, рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

"Для жителей Головинского района по адресу Кронштадтский бульвар, владение 27, построят двухсекционный жилой дом переменной этажности на 134 квартиры с подземной автостоянкой и помещениями общественного назначения в уровне первого этажа. Проект уже согласован Мосгосэкспертизой", – сказал Леонов.

Отмечается, что часть квартир оборудуют под нужды маломобильных жильцов. Первый этаж здания будет облицован керамическим лицевым кирпичом, а на подземном этаже разместится паркинг. Въезд и выезд с автостоянки будет осуществляться по однопутной закрытой рампе, оборудованной светофорами. Спуститься на парковку жильцы смогут с помощью двух лифтов разной грузоподъемности.

"Благоустройство территории жилого дома включает размещение плоскостных парковок, проездов и пешеходных зон, площадок для отдыха, игр детей и спорта. Также предусматривается установка малых архитектурных форм, разбивка газонов, высадка зеленых насаждений и устройство наружного освещения территории", – добавил Леонов.

Ранее сообщалось, что в ЗАО по программе реновации строятся и проектируются 30 домов. Общая площадь объектов составляет около 640 тысяч квадратных метров. Между тем еще 20 домов уже переданы под заселение. Новые квартиры получили более 2,7 тысячи семей.

