Дом по программе реновации построят в Головинском районе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Жилой дом на 134 квартиры построят в рамках программы реновации в Головинском районе на севере Москвы, рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов. Об этом сообщает пресс-служба комитета.
"Для жителей Головинского района по адресу Кронштадтский бульвар, владение 27, построят двухсекционный жилой дом переменной этажности на 134 квартиры с подземной автостоянкой и помещениями общественного назначения в уровне первого этажа. Проект уже согласован Мосгосэкспертизой", – сказал Леонов.
Отмечается, что часть квартир оборудуют под нужды маломобильных жильцов. Первый этаж здания будет облицован керамическим лицевым кирпичом, а на подземном этаже разместится паркинг. Въезд и выезд с автостоянки будет осуществляться по однопутной закрытой рампе, оборудованной светофорами. Спуститься на парковку жильцы смогут с помощью двух лифтов разной грузоподъемности.
"Благоустройство территории жилого дома включает размещение плоскостных парковок, проездов и пешеходных зон, площадок для отдыха, игр детей и спорта. Также предусматривается установка малых архитектурных форм, разбивка газонов, высадка зеленых насаждений и устройство наружного освещения территории", – добавил Леонов.
Ранее сообщалось, что в ЗАО по программе реновации строятся и проектируются 30 домов. Общая площадь объектов составляет около 640 тысяч квадратных метров. Между тем еще 20 домов уже переданы под заселение. Новые квартиры получили более 2,7 тысячи семей.
8,5 тыс семей получили ключи от нового жилья по программе реновации в Москве
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: