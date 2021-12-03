Количество новых незаконных построек в Москве сократилось в 18 раз за девять лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
За девять лет количество новых незаконных построек в Москве уменьшилось в 18 раз. Заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов рассказал, что в этом году в столице выявили 35 новых самостроев. При этом в 2012 году их насчитывалось 638.
"Такого существенного сокращения числа новых незаконных построек удалось добиться благодаря проведению разъяснительной и профилактической работы с землепользователями и собственниками объектов недвижимости, а также автоматизации контрольной деятельности", – подчеркнул Ефимов.
Для собственников объектов недвижимости регулярно проводят вебинары по имущественно-земельным вопросам. В Госинспекции по недвижимости считают, что такие мероприятия помогают предупреждать нарушения.
"Мы не ждем, когда нарушение свершится, чтобы привлечь к ответственности и оштрафовать, а, наоборот, стремимся его предотвратить. При наличии имеющихся признаков готовящегося правонарушения обязательных требований законодательства вручается предостережение о его недопустимости", – рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.
По его словам, с начала года предостережения вручили по 329 объектам.
Овчинский подчеркнул, что факты самостроя предупреждены на территории ТиНАО, где хотели возвести дачу на месте для сельскохозяйственного производства, и на юго-западе, где жители хотели установить шлагбаум.
Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев рассказал, что свыше 12 миллионов квадратных метров недвижимости было построено и введено в эксплуатацию в Москве с начала 2021 года. По словам Бочкарева, годовой план по вводу недвижимости перевыполнен почти на 50%.
"Жизнь в большом городе": самострой
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: