Количество новых незаконных построек в Москве сократилось в 18 раз за девять лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

За девять лет количество новых незаконных построек в Москве уменьшилось в 18 раз. Заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов рассказал, что в этом году в столице выявили 35 новых самостроев. При этом в 2012 году их насчитывалось 638.

"Такого существенного сокращения числа новых незаконных построек удалось добиться благодаря проведению разъяснительной и профилактической работы с землепользователями и собственниками объектов недвижимости, а также автоматизации контрольной деятельности", – подчеркнул Ефимов.

Для собственников объектов недвижимости регулярно проводят вебинары по имущественно-земельным вопросам. В Госинспекции по недвижимости считают, что такие мероприятия помогают предупреждать нарушения.

"Мы не ждем, когда нарушение свершится, чтобы привлечь к ответственности и оштрафовать, а, наоборот, стремимся его предотвратить. При наличии имеющихся признаков готовящегося правонарушения обязательных требований законодательства вручается предостережение о его недопустимости", – рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

По его словам, с начала года предостережения вручили по 329 объектам.

Овчинский подчеркнул, что факты самостроя предупреждены на территории ТиНАО, где хотели возвести дачу на месте для сельскохозяйственного производства, и на юго-западе, где жители хотели установить шлагбаум.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев рассказал, что свыше 12 миллионов квадратных метров недвижимости было построено и введено в эксплуатацию в Москве с начала 2021 года. По словам Бочкарева, годовой план по вводу недвижимости перевыполнен почти на 50%.

