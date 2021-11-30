Более 12 млн кв метров недвижимости построено в Москве с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Свыше 12 миллионов квадратных метров недвижимости было построено и введено в эксплуатацию в Москве с начала 2021 года, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев.

"В Москве продолжается ввод в эксплуатацию объектов различного назначения", – заявил он.

По словам Бочкарева, годовой план по вводу недвижимости перевыполнен почти на 50%.

"Стало ясно, что мы, несмотря на влияние пандемии и сложные экономические условия, превзошли показатели прошлого года, когда было сдано в эксплуатацию свыше 10 миллионов квадратных метров недвижимости", – пояснил заместитель мэра.

Ранее сообщалось, что с начала года инвесторы приобрели у города 1 302 объекта нежилой недвижимости. Это на 45% больше, чем в прошлом году. Как рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, спрос на столичную недвижимость со стороны инвесторов растет.