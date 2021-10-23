С начала года инвесторы приобрели у города более 1300 нежилых помещений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С начала года инвесторы приобрели у города 1302 объекта нежилой недвижимости. Это на 45% больше, чем в прошлом году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что спрос на столичную недвижимость со стороны инвесторов растет. Так, с января по сентябрь 2019 года на торгах было реализовано 382 объекта нежилого фонда. За аналогичный период прошлого года продали 651 объект.

"За девять месяцев этого года совершено уже 1302 сделки по продаже недвижимости площадью 80,8 тысячи квадратных метров. Наибольший спрос на городские нежилые помещения отмечен со стороны физических лиц – 68 процентов сделок, юридические лица приобрели около 17 процентов лотов, индивидуальные предприниматели – 15 процентов", – цитирует Ефимова портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что на увеличение продаж повлияли изменения в подготовке лотовой документации и проведении торгов: в 2020 году весь процесс перевели в электронный вид.

Кроме того, у потенциальных покупателей появилась возможность совершать 3D-туры и осматривать объекты онлайн.

Порядка половины объектов, реализованных на торгах в 2021 году, расположены на юго-западе столицы (632 нежилых помещения). Еще 119 объектов находятся в ЗАО, а 87 – в СВАО.

Руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков рассказал, что средняя площадь проданных на торгах нежилых помещений составляет 63 квадратных метра.

"Самым крупным объектом стало помещение площадью более 1,7 тысячи квадратных метров на Средней Переяславской улице в ЦАО, реализованное в июне", – отметил Щербаков.

Он добавил, что в июне инвестор также приобрел и самый маленький объект. Площадь помещения у станции метро "Профсоюзная" составила всего 4,6 квадратного метра.

Ранее Сергей Собянин подписал закон о внесении столичных предпринимателей в Единый реестр субъектов малого и среднего бизнеса. Документ устанавливает виды поддержки бизнесменов, в том числе финансовую, имущественную и информационную, а также оказывает помощь в организации профессионального обучения.

