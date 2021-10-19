Два общественно-деловых центра построят в Перове и Очаково-Матвеевском

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В Западном и Восточном административных округах столицы появятся два общественно-деловых центра, построенных по программе стимулирования создания мест приложения труда. Об этом сообщили в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Одно из зданий площадью 12,1 тысячи квадратных метров построят в районе Перово, во 2-м проезде Перова Поля. Помимо офисов, там разместятся объекты торговли и заведения общественного питания.

Второй бизнес-центр появится на улице Озерной в Очаково-Матвеевском районе. Площадь объекта составит 37,9 тысячи квадратных метров. В совокупности в обоих центрах смогут работать более 4,2 тысячи человек.

"Застройщик, компания "ПИК", планирует ввести офисные здания в эксплуатацию в 2024 и 2025 годах", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, статус инвестиционного проекта по созданию мест приложения труда, присвоенный городом девелоперу, позволит получить льготу по плате за изменение вида разрешенного использования земельных участков под строительство жилых комплексов в Очаково-Матвеевском, Даниловском, Тимирязевском районах столицы, а также в Зеленограде.

В пресс-службе подчеркнули, что застройщики жилья продолжают участвовать в городской программе создания МПТ, целью которой является обеспечение сбалансированной застройки спальных районов с учетом потребности в рабочих местах. Программа также должна сократить маятниковую миграцию в центре города и снизить нагрузку на дороги и общественный транспорт.

"Это не первый проект компании "ПИК" в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. В июне этого года заключено соглашение, по которому компании из структуры девелопера построят три объекта на территории бывшей промзоны Бутово и в Кузьминках, а также в районе Филевский Парк", – отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Всего на сегодняшний день в Москве подписано 11 соглашений о создании МПТ, в рамках которых девелоперы построят почти 704 тысячи квадратных метров недвижимости. Объем инвестиций в эти проекты превышает 53 миллиарда рублей, а совокупный объем льгот застройщикам от города составляет 28,8 миллиарда рублей.

Распоряжение, одобряющее проекты, направленные на создание 19,5 тысячи рабочих мест за пределами Третьего транспортного кольца, в сентябре подписал Сергей Собянин. Инвесторы взяли на себя обязательства по возведению промышленных, деловых и социальных объектов.

