Количество рабочих мест в Москве увеличилось на 55% за два года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Количество вакансий на столичном рынке труда увеличилось на 55% за последние два года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

"Напряженность на столичном рынке труда, которая высчитывается как отношение числа резюме к числу вакансий, в августе снизилась по сравнению с тем же месяцем 2019 года на 35%. За два года число вакансий в Москве увеличилось на 55%, а количество резюме – только на один процент", – сказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, наиболее сложная в этом плане ситуация сейчас в сферах образования, госуправления и науки, где количество резюме на одно рабочее место может достигать 6,7, а наиболее благоприятная – в сфере IT: там на одну вакансию приходится 1,7 резюме. В Аналитическом центре Москвы между тем рассказали, что в период с 2017 по 2020 год количество занятых в IT выросло с 6,3 до 7,3% от общего числа работающих горожан, при этом средняя зарплата в сегменте увеличилась на более чем 30% и достигла отметки в 109,3 тысячи рублей.

Из-за пандемии коронавируса востребованными остаются медицинские работники, где конкуренция составляет в среднем три человека на место. А в сфере страхования – 2,2 резюме на вакансию.

Ранее Ефимов сообщил, что уровень официально зарегистрированной безработицы в Москве достиг минимальных значений с апреля 2020 года и составил 0,53%. По его словам, 1 сентября 2019 года уровень безработицы в столице составлял 0,38%, а на эту же дату в 2020 году он вырос до 3,01%.

