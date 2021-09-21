Количество рабочих мест в Москве увеличилось на 55% за два года

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Количество вакансий на столичном рынке труда увеличилось на 55% за последние два года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.
"Напряженность на столичном рынке труда, которая высчитывается как отношение числа резюме к числу вакансий, в августе снизилась по сравнению с тем же месяцем 2019 года на 35%. За два года число вакансий в Москве увеличилось на 55%, а количество резюме – только на один процент", – сказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, наиболее сложная в этом плане ситуация сейчас в сферах образования, госуправления и науки, где количество резюме на одно рабочее место может достигать 6,7, а наиболее благоприятная – в сфере IT: там на одну вакансию приходится 1,7 резюме. В Аналитическом центре Москвы между тем рассказали, что в период с 2017 по 2020 год количество занятых в IT выросло с 6,3 до 7,3% от общего числа работающих горожан, при этом средняя зарплата в сегменте увеличилась на более чем 30% и достигла отметки в 109,3 тысячи рублей.
Из-за пандемии коронавируса востребованными остаются медицинские работники, где конкуренция составляет в среднем три человека на место. А в сфере страхования – 2,2 резюме на вакансию.
Ранее Ефимов сообщил, что уровень официально зарегистрированной безработицы в Москве достиг минимальных значений с апреля 2020 года и составил 0,53%. По его словам, 1 сентября 2019 года уровень безработицы в столице составлял 0,38%, а на эту же дату в 2020 году он вырос до 3,01%.
Эксперты полагают, что удаленные вакансии будут востребованы и после пандемии
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