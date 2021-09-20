На территории бывшей промзоны Соколиная Гора создадут около 15 тыс рабочих мест

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Два участка бывшей промзоны Соколиная Гора реорганизуют в рамках проекта "Индустриальные кварталы", что позволит создать около 15 тысяч новых рабочих мест. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, общая площадь территорий, подлежащих комплексному развитию, составляет почти 50 гектаров.
"Планируемый объем инвестиций в реализацию проектов превысит 65 миллиардов рублей, а ожидаемый бюджетный эффект составит 3,3 миллиарда рублей в год", – приводятся в материале слова Ефимова.
Отмечается, что в бывшей промзоне планируется построить свыше 675 тысяч квадратных метров недвижимости. На первом участке высокотехнологичные производства займут более 52 тысяч квадратных метров, а общественно-деловая застройка – более 110 тысяч квадратных метров.
Руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров отметил, что также там планируют построить почти 250 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации.
"На втором участке промзоны, который находится в Перове, объекты общественного назначения займут всю территорию – почти 263 тысячи квадратных метров. По первой территории срок реализации проекта составит 14 лет, по второму – 11 лет", – пояснил Прохоров.
Ранее Ефимов рассказал, что ключевой задачей при комплексном развитии территорий бывших промышленных зон является создание новых рабочих мест.
По его словам, программа "Индустриальные кварталы" подразумевает под собой комплексное развитие территорий бывших промзон, на которых не осталось действующих производств и которые в большинстве своем представляют собой заброшенные бывшие промышленные предприятия.
Сергей Собянин поручил ускорить разработку проектов развития территорий бывших промзон
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