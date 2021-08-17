Ефимов назвал создание новых рабочих мест ключевой задачей при развитии бывших промзон

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Ключевой задачей при комплексном развитии территорий бывших промышленных зон является создание новых рабочих мест, сообщил в интервью телеканалу Москва 24 заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, программа "Индустриальные кварталы" подразумевает под собой комплексное развитие территорий бывших промзон, на которых не осталось действующих производств и которые в большинстве своем представляют заброшенные бывшие промышленные предприятия.

"Ветхие объекты недвижимости, которые, безусловно, в современных условиях имеют большой и градостроительный потенциал, и совершенно иную экономическую модель использования. Когда мы говорим про комплексное развитие, это как раз и включает в себя в первую очередь создание новых мест приложения труда, это общественно-деловая застройка, промышленные предприятия", – сказал Ефимов.

Он подчеркнул, что новые промышленные предприятия более экологичные. Они имеют маленькую санитарно-защитную зону либо не имеют вообще.

"Когда мы говорим про комплексное развитие территорий, реализацию программы "Индустриальные кварталы", мы подразумеваем создание современной среды", – сказал Ефимов.

Ранее Ефимов сообщил, что в столице проработают проекты еще семи индустриальных кварталов, Общий объем инвестиций в реализацию этих проектов превысит 500 миллиардов рублей. Бюджетный эффект для города от их реорганизации составит порядка 63 миллиардов рублей в год. Будет создано более 35 тысяч рабочих мест.