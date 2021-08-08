Около 800 объектов соцкультбыта построят по программе реновации – Собянин

08:34
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сергей Собянин рассказал о планах по строительству социокультурных и бытовых объектов по столичной программе реновации жилого фонда в эфире телеканала "Россия 1".
"По реновации у нас запланировано порядка 800 различных объектов: детские сады, школы, поликлиники, спортивные объекты и так далее. Это такой целый город в городе", – заявил мэр.
Собянин объяснил, что подобная стратегия позволит создать рабочие места в новых построенных кварталах. Градоначальник добавил, что за качеством строительства строго следят.
Также мэр Москвы указал на необходимость реорганизации промзон в столице. Он добавил, что на таких территориях города сейчас вводится порядка 40% жилья.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев объявил, что с начала 2021 года по июль в столице сдали в эксплуатацию 42 новых дома, возведенных по программе реновации.
Общая площадь объектов составила 624 тысячи квадратных метров. В городе также началось строительство еще 29 жилых строений.
Собянин отметил развитие инфраструктурных проектов в Северном Медведкове
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