Бочкарев: с начала года в Москве ввели в эксплуатацию 42 новостройки по реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве с января по июль текущего года сдали в эксплуатацию 42 новых дома, построенных в рамках программы реновации, их общая площадь превышает 600 тысяч квадратных метров, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.



"Программа реновации набрала хорошие темпы. Только за семь месяцев этого года в столице было введено в эксплуатацию 42 стартовых дома площадью 624 тысячи квадратных метров", – заявил он.

По словам заммэра, также в 2021 году в столице стартовали работы по строительству 29 домов общей площадью около 550 тысяч квадратных метров. Всего за январь – июль в рамках программы реновации были расселены 10,6 тысячи москвичей, из которых 3,4 тысячи уже получили новое жилье.

Как отметил замруководителя направления "Пространственное развитие" Центра стратегических разработок Илья Лагунов, уже в ближайшие годы станет возможным выход на уровень не менее 1 миллиона квадратных метров строящегося в рамках реновации жилья в год.

Ранее Бочкарев сообщил, что в настоящее время в Москве проектируется и строится 305 домов в рамках программы реновации. Общая площадь новостроек составляет 5,3 миллиона квадратных метров. В процессе оформления расселения находятся жители 290 домов в столице.

По программе реновации жилищного фонда, утвержденной Сергеем Собяниным в 2017 году, планируется расселить жителей более 350 тысяч квартир. В них проживает порядка миллиона человек.