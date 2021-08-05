Андрей Бочкарев: годовой план по вводу жилья в столице выполнен почти на 90%

13:04
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В столице за январь – июль текущего года выполнен годовой план по вводу жилья в эксплуатацию почти на 90%, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
"За семь месяцев 2021 года в столице на 87% выполнен годовой план по вводу жилой недвижимости. Мы отмечаем беспрецедентный рост объемов ввода недвижимости, уже значительно опережаем выполнение годового плана", – приводятся в сообщении слова главы Стройкомплекса Андрея Бочкарева.
Он пояснил, что с начала года в Москве введено уже 3,4 миллиона квадратных метров жилья.
Бочкарев добавил, всего в городе за данный период введено в эксплуатацию 7 миллионов квадратных метров различной недвижимости, что составляет 82% от годового плана.
"В том числе 1,9 миллиона квадратных метров недвижимости введено на территории бывших столичных промзон, из этого объема 750 тысяч квадратных метров приходится на жилье", – пояснил он.
Ранее Бочкарев оценил ход работ по программе реновации в столице. По его словам, на сегодняшний день в городе проектируется и строится 305 домов. Общая площадь новостроек составляет 5,3 миллиона квадратных метров.
Глава Стройкомплекса добавил, что с начала реализации программы реновации были построены 128 домов площадью 1,7 миллиона квадратных метров. 107 из них уже переданы под заселение.
План по строительству недвижимости в Москве перевыполнят по итогам года
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