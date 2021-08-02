Более тысячи семей получили новые квартиры или выплаты от города с начала года

07:23
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов оценил ситуацию с выдачей квартир от города. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"За шесть месяцев 2021 года квартиры или соответствующие выплаты от города получили 1 114 семей. <...> 743 семьи получили квартиры по договорам социального найма, мены или купли-продажи", – заявил специалист.
На данный момент в очереди на улучшение жилищных условий состоят менее 47 тысяч семей. Ефимов отметил, что показатель ежегодно сокращается в среднем на 10 процентов, а на отрезке за 10 лет уменьшился в 2,7 раза.
Что касается выплат, то в 2021 году их получила 371 семья. Общая сумма выделенных средств составила 2,12 миллиарда рублей, из которых 1,54 миллиарда направлены 173 многодетным семьям.
Согласно действующему законодательству, в очереди на квартиры, а также на денежные субсидии на приобретение или строительство жилья состоят малоимущие и нуждающиеся граждане. Исключение составляют горожане, имеющие право на внеочередное улучшение жилищных условий.
Ранее сообщалось, что в 2021 году обладателями новых квартир в домах по программе реновации стали более 80 семей. Заселение организовали в трех новостройках.
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