Дом по программе реновации на улице Гарибальди планируют передать под заселение осенью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Обручевском районе столицы на улице Гарибальди в третьем квартале текущего года планируется передать под заселение новостройку по программе реновации, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики.

"Уведомление о начале переезда посредством суперсервиса получат 80 семей из дома 24, корпуса 1", – приводятся в сообщении слова главы департамента Сергея Левкина.

Как уточняется, в новостройке расположено 127 квартир, в которых выполнена чистовая отделка.

Левкин напомнил, что в районе Обручевском в рамках программы реновации подлежат расселению 17 жилых домов. В рамках первого этапа программы планируется начать расселение 10 домов, в которых проживают 2,1 тысячи жителей, и еще семь – во втором этапе программы.

В свою очередь, руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов уточнил, что новый дом уже поставлен на кадастровый учет.

"В ЮЗАО программа реновации идет полным ходом, начиная с 2018 года мы регулярно вносим сведения о новых объектах в ЕГРН: учтено уже более 225 тысяч квадратных метров. По объемам жилого фонда округ входит в первую пятерку", – сказал он.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что на сегодняшний день в городе проектируется и строится 305 домов в рамках программы реновации.

Общая площадь новостроек составляет 5,3 миллиона квадратных метров. В процессе оформления расселения находятся жители 290 домов в столице. Из общего числа в 43,5 тысячи горожан порядка 80% уже получили ключи от новых квартир.

По программе реновации, утвержденной Сергеем Собяниным в 2017 году, планируется расселить жителей более 350 тысяч квартир. В них проживает порядка миллиона человек.