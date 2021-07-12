В Москве с начала года введено в эксплуатацию 36 домов по программе реновации

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
В Москве за первые шесть месяцев 2021 года по программе реновации введено в эксплуатацию 36 новостроек. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
"За шесть месяцев этого года по программе реновации мы ввели в эксплуатацию 36 новостроек общей площадью 0,6 миллиона квадратных метров. В указанный период начато переселение более 9 тысяч человек из 67 домов", – отметил заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он уточнил, что в 31 дом, переданный под заселение, переехали почти 11 тысяч горожан. Также с начала года было расселено 19 домов, еще 16 демонтировали.
Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин отметил, что в список стартовых площадок вошли еще 42 территории.
"Сейчас подобрано 513 стартовых площадок площадью 8,1 миллиона квадратных метров во всех административных округах города Москвы, и в том числе 140 территорий, сформированных на месте отселения многоквартирных домов, мощностью 2,4 миллиона квадратных метров. Градостроительный потенциал указанных площадок позволит начать переселение более 250 тысяч человек", – добавил Левкин.
Ранее сообщалось, что новостройку на 840 квартир, предназначенную для расселения по программе реновации, введут в эксплуатацию в Измайлове в 2022 году. Дом возведут по адресу Сиреневый бульвар, владение 4/1. В настоящее время ведутся работы по возведению наземных монолитных конструкций.
Расселение по программе реновации начали в Головинском районе Москвы
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