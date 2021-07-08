Новостройку по программе реновации введут в эксплуатацию в Измайлове в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новостройку на 840 квартир, предназначенную для расселения по программе реновации, введут в эксплуатацию в Измайлове в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы.

Дом возведут по адресу Сиреневый бульвар, владение 4/1. В настоящее время ведутся работы по возведению наземных монолитных конструкций.

По словам главы ведомства Рафика Загрутдинова, проект предусматривает строительство жилого дома, состоящего из двух пятисекционных корпусов. Подземная одноуровневая автостоянка разместится под территорией внутреннего дворового пространства.

Фасад зданий выполнят из навесных трехслойных стеновых панелей, облицованных кирпичом. На фасадах установят коробы под кондиционеры. Дом рассчитан на 840 квартир, из которых 381 однокомнатная, 325 двухкомнатных и 134 трехкомнатных.

12 квартир оборудуют для маломобильных жильцов. В них увеличат ширину коридоров и установят специальную сантехнику. Квартиры будут располагаться со второго этажа, на первом этаже расположатся нежилые помещения – там откроют магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей.

В вестибюле жилой части расположатся колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря и зона размещения почтовых ящиков.

Вход в здания, пол вестибюлей и лифтовых холлов на первых этажах выполнят в один уровень с поверхностью земли – мамы с колясками и маломобильные люди смогут без посторонней помощи попасть в подъезд.

В каждой секции установят грузопассажирские лифты, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации. Новостройку оснастят системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением.

Благоустроят и придомовую территорию. Во дворе установят детскую и спортивную площадки, разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники. Помимо этого, оборудуют плоскостную парковку.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев ранее заявил, что первые проекты кварталов реновации будут завершены в столице в течение ближайших двух-трех лет. Программу реализуют при помощи концепции международных архитектурных бюро.