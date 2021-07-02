Дом по программе реновации начали строить в районе Соколиная Гора

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном районе Соколиная Гора началось строительство дома по программе реновации. Здание появится по адресу Гаражная улица, владение 3, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что уже специалисты уже выполнили подготовительные работы по устройству ограждения строительной площадки.

"Идут работы по устройству бытового городка и поставке материалов для шпунтового ограждения. Ввод в эксплуатацию планируется в 2022 году", – приводятся в материале слова Загрутдинова.

Двухсекционный жилой дом с подземной парковкой построят по индивидуальному проекту. На фасаде здания установят корзины для кондиционеров. Входные группы оформят витражным остеклением.

Планируется, что первый этаж будет отдан под нежилые помещения. В вестибюле жилой части предусмотрены колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря и почтовые ящики.

Новостройку оборудуют системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением.

Территорию около здания благоустроят и озеленят. Там оборудуют площадку для детей и занятий спортом.

Ранее сообщалось, что в районе Филевский Парк ключи от новых квартир по программе реновации получили первые две семьи. Меньше месяца назад там началось расселение трех домов. Всего в этом районе новое жилье в рамках программы реновации получат 6,5 тысячи человек из 2,1 тысячи семей, которые проживают в 35 домах.

