Более 2 тыс человек расселят в Академическом районе в первую волну программы реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Академическом районе столицы в рамках первой волны программы реновации планируют расселить 2,4 тысячи человек. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Всего до конца 2024 года, на первом этапе программы, намечено расселение 12 домов, в которых проживают 2,4 тысячи человек", – пояснил он.

Бочкарев отметил, что в данном районе программа реновации стартовала в 2018 году. В ее рамках жители семи домов уже переехали, демонтированы четыре строения.

По словам руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, шесть стартовых площадок было подобрано для волнового расселения в Академическом районе. В эксплуатацию уже ввели три стартовых дома, а два строятся. На еще одну площадку ожидается выход для проведения строительно-монтажных работ.

Ранее сообщалось, что в программу реновации включили еще 13 стартовых площадок, расположенных в 12 районах столицы. Новые площадки находятся в 7 административных округах и 12 районах столицы. Их общая площадь составляет 248,2 тысячи квадратных метров.

В новостройки переедут 9 тысяч участников программы реновации. Так можно будет расселить 50 старых домов. Известно, что семь из этих площадок расположат на месте зданий, включенных в программу реновации.