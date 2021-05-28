В программу реновации в Москве включили еще 13 стартовых площадок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Список стартовых площадок по программе реновации увеличился на 13 адресов. Это территории, на которых намерены построить новые жилые дома, сообщил Сергей Собянин.

Новые площадки находятся в 7 административных округах и 12 районах столицы. Их общая площадь составляет 248,2 тысячи квадратных метров. В новостройки переедут 9 000 участников программы реновации. Так можно будет расселить 50 старых домов.

Известно, что 7 из этих площадок расположат на месте зданий, включенных в программу реновации.

Всего для строительства домов по реновации подобрали 513 стартовых площадок, где можно будет построить 8,1 миллиона "квадратов" жилья.

Всего в программу включено 5 175 домов. Это порядка 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров.

Ранее сообщалось, что с начала 2021 года в рамках реновации под заселение были переданы 13 домов, расположенных в 11 районах Москвы. В них переедут больше 4 тысяч горожан.