13 новостроек передали под заселение по программе реновации в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства и Москвы/Владимир Новиков

В Москве для расселения по программе реновации передано 13 новостроек с начала текущего года. Общая площадь недвижимости составляет свыше 115 тысяч квадратных метров, сообщил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, программа реновации стартовала в 2017 году. За это время москвичам для расселения было передано 89 домов общей площадью свыше одного миллиона "квадратов", в которых расположены около 20 тысяч квартир.

"В том числе с начала 2021 года было передано 13 домов на две тысячи квартир общей площадью более 115 тысяч квадратных метров. В эти новостройки смогут переехать свыше 4 тысяч москвичей", – цитирует Гамана портал мэра и правительства столицы.

Новые дома находятся в 11 районах шести округов Москвы: 5 новостроек возведено на востоке, по 2 – на севере, юго-востоке и юго-западе, по 1 – на юге и северо-западе города. Все дома расположены рядом с объектами инфраструктуры и соответствуют высоким стандартам программы.

Глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин подчеркнул, что на данный момент организовано расселение 38 тысяч горожан из 256 домов. С момента начала реализации программы реновации в новые квартиры переехали свыше 30 тысяч москвичей.

Как отметил руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов, всего с момента старта программы возведено 114 новостроек.

Ранее Росреестр по столице поставил на кадастровый учет 27 домов по программе реновации жилья за четыре месяца.