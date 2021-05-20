Согласован проект строительства дома по программе реновации в Перове

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Согласована проектная документация на строительство жилого дома по программе реновации в столичном районе Перово, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.

Как уточняется, многоквартирный дом появится по адресу улица 2-я Владимирская, владение 13. Предполагается, что фасады здания облицуют пиленым фасадным кирпичом, а стены первого этажа и цоколь – керамическим.

"Всего в доме на улице 2-й Владимирской запроектировано 172 квартиры, а именно: 32 однокомнатных, 117 двухкомнатных и 23 трехкомнатных", – приводятся в сообщении слова председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова.

Также в доме оборудуют квартиры для маломобильных граждан. В пресс-службе отметили, что в вестибюлях дома предусмотрена колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря и помещение мусоросборной. Прилегающую территорию благоустроят.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что в 2021 году по программе реновации планируется построить около 1,5 миллиона квадратных метров жилья. Еще миллион будет передан под заселение, а переезжать в новые квартиры начнут почти 30 тысяч горожан.

