Согласован проект строительства дома по программе реновации в Перове

10:35
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Согласована проектная документация на строительство жилого дома по программе реновации в столичном районе Перово, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.
Как уточняется, многоквартирный дом появится по адресу улица 2-я Владимирская, владение 13. Предполагается, что фасады здания облицуют пиленым фасадным кирпичом, а стены первого этажа и цоколь – керамическим.
"Всего в доме на улице 2-й Владимирской запроектировано 172 квартиры, а именно: 32 однокомнатных, 117 двухкомнатных и 23 трехкомнатных", – приводятся в сообщении слова председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова.
Также в доме оборудуют квартиры для маломобильных граждан. В пресс-службе отметили, что в вестибюлях дома предусмотрена колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря и помещение мусоросборной. Прилегающую территорию благоустроят.
Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что в 2021 году по программе реновации планируется построить около 1,5 миллиона квадратных метров жилья. Еще миллион будет передан под заселение, а переезжать в новые квартиры начнут почти 30 тысяч горожан.
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