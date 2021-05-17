1,5 млн кв м жилья планируется построить по программе реновации в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В 2021 году в столице планируется ввести в эксплуатацию почти 1,5 миллиона квадратных метров жилья. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.
По его словам, еще миллион квадратных метров передадут под заселение, а около 30 тысяч горожан начнут переезжать в новостройки.
"На сегодняшний день у нас подобрано 500 стартовых площадок площадью 7,9 миллиона квадратных метров во всех административных округах Москвы, в этот список в том числе входят 133 территории мощностью 2,3 миллиона квадратных метров, сформированные на месте расселяемых домов", – добавил Бочкарев.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволит ускорить расселение жителей аварийных домов. Отмечалось, что благодаря ему регионы смогут получать средства на расселение аварийного жилья на перспективу, то есть не только на текущий год, но и последующие.
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